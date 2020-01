Kommentar : Schön, aber nicht gerade simpel

Die Senioren-Union spricht älteren Menschen mit ihrer Idee keineswegs generell die Fahrtüchtigkeit ab. Auch nicht die Freiheit und das Verantwortungsbewusstsein, zu beurteilen, inwieweit sie fit sind, sich hinters Steuer zu setzen.

Im Gegenteil: Aus dem Vorschlag spricht ja gerade die Überzeugung, dass es nicht wenige Autofahrerinnen und Autofahrer gibt, die sich darüber Gedanken machen. Ein gutes, alltagstauliches Angebot, mobil zu bleiben, könnte ermutigend wirken und eine schwierige Vernunft­entscheidung etwas erleichtern. Vielleicht würde sie einfach ein paar Jahre früher gefällt als ohne so einen Anreiz.

Die Idee hat also einiges für sich. Aber sie ist alles andere als simpel. Weshalb jemand auf seinen Führerschein verzichtet, kann schließlich nicht geprüft werden. Was ist mit Menschen, die ihn einfach nicht brauchen? Etwa, weil sie gar kein Auto mehr haben wollen. Oder weil Partnerin oder Partner das Fahren ohnehin immer übernehmen – diese Konstellation ist nicht so selten. Die Sache liefe auf kostenlosen Öffentlichen Nahverkehr hinaus für alle, die einen Führerschein haben und freiwillig abgeben.