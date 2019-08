Kommentar Unsere Woche : Pöbelei an der Baustelle – Freie Fahrt für alle ohne Gemeinsinn

Die Baustelle Dinslakener Straße in Möllen sorgt für Ärger. Foto: Zehrfeld

Meinung In Voerde soll demnächst ein Wachdienst die Baustelle auf der Dinslakener Straße beschützen, damit die Autofahrer dort nicht über den frischen Asphalt rollen. Man mag es kaum glauben: Was reitet die Leute, dass so ein Schritt nötig ist?

Ärger mit der besagten Baustelle, die gerade in einen neuen Abschnitt gegangen ist, gibt es schon länger. Alltäglich fuhren Menschen einfach durchs Baufeld, wenn der Betrieb nach Feierabend vorbei war. Selbst, nachdem gerade frischer Asphalt aufgebracht war. Möglicherweise haben sie dabei Schäden angerichtet, die noch mal teuer werden. Zahlen müssen das dann andere, nicht die Verursacher – die sind ja über alle Berge.

Das Ganze wirkt auf den ersten Blick vollkommen unsinnig, wenn man es nicht für einen riesigen Vorteil hält, durch Ignorieren der Umleitung ein paar Minuten früher im Stadtkern oder in Möllen zu sein. In der langen Phase, in der der Asphalt noch nicht aufgebracht war, war der Bereich eine staubige, zeitweise holprige Piste. Wer da lang bretterte, hatte zwischendurch schlechte Sicht und danach ein schmutziges Auto. Oft mussten die Durchreisenden am Baustelleneingang sogar anhalten und Absperrbaken beiseite räumen. Und dann riskierten sie ernsthaften Streit mit verärgerten Anwohnern. Die hatten nämlich darunter zu leiden, dass jede Menge Staub aufgewirbelt wurde und das Herumgekurve manchmal auch gefährlich war.

Die Anlieger schildern, wie sie immer wieder beschimpft werden, wenn sie die Durchreisenden zur Rede stellen. Und sie hatten es dabei schon mit ganz unterschiedliche Personen zu tun: Männer, Frauen, manche sollen sogar ihre Kinder aus dem Wagen vorgeschickt haben, damit diese die Absperrungen wegstellten.

Es könnte natürlich sein, dass die Übeltäterinnen und Übeltäter den Protest der Nachbarn nicht in Kauf nehmen, sondern dass sie ihn sogar suchen. Dass sie sich stark fühlen, wenn sie Leute beleidigen. Sie begeben sich dabei ja kaum in Gefahr, denn sie legen sich da in der Regel nicht mit konfliktfreudigen Kämpfernaturen an, sondern eher mit ganz normalen und wahrscheinlich überwiegend friedliebenden Menschen.

Womöglich ist das Problem, das sich da zeigt, auch ein tieferschürfendes: ein Mangel an Gemeinschaftsgefühl. Denn eine Straßenbaustelle wird – von möglichen Anliegerbeiträgen mal abgesehen – von der Allgemeinheit bezahlt, und die Straße ist am Ende für die Allgemeinheit da. Und wenn Leute sie mutwillig beschädigen, fallen die Kosten der Allgemeinheit zur Last. Das kann man eigentlich nicht wollen, wenn man selbst das Gefühl hat, zu dieser Gemeinschaft irgendwie dazuzugehören. Womöglich ist es bei dieser Art von Verkehrsdelikt ausnahmsweise mal nicht das Problem, dass die Leute glauben, die Straße gehöre ihnen. Sondern, dass sie glauben, die Straße gehöre nicht Ihnen.

Es macht unzufrieden, wenn Aggression, Pöbelei und Rücksichtslosigkeit „gewinnen“. Die, die im Recht sind, sind machtlos, zumindest in der akuten Situation. An einer Baustelle kann auffallen, wie unsozial manche Menschen sind, aber ändern kann man es dort nicht.

Obwohl: Vielleicht ist es ja doch einen Versuch wert. Aufmerksame Anlieger könnten den Verkehrssündern jetzt immer ganz ruhig und einfühlsam erklären, warum es keine so gute Idee ist, durch eine Baustelle zu fahren. Ansonsten können sie für den Mangel an Gemeinschaftsgefühl noch eine Portion Mitleid übrig haben. Das löst das Problem nicht, ist aber besser für die eigene Seele.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.