Unsere Woche Ohne Moos nix los – das gilt auch für die Stadt Dinslaken

So richtig überrascht haben dürfte die Absage des Landrats des Kreises Wesel, nach Dinslaken zu kommen, um dort an einer Sondersitzung des Rates teilzunehmen, eigentlich niemanden. Wer hätte denn auch ernsthaft damit gerechnet, dass der Chef der Kreisverwaltung sich von zwei Faktionen des Stadtrates nach Dinslaken zitieren lässt, um dort dann im Rat Rede und Antwort zu stehen, unter welchen Umständen er sich vorstellen könnte, freiwillige Leistungen der Kommune – trotz deren finanzieller Misere – zu genehmigen. Wenn er damit einmal anfangen würde, hätte er wahrscheinlich viel zu tun, denn immerhin ist er die Aufsichtsbehörde von 13 kreisangehörigen Kommunen. Also hat er sich für die Einladung bedankt, aber unmissverständlich deutlich gemacht, dass er nicht kommen wird. Er begründet dies damit, dass es ihm untersagt ist, eine „rechtsberatende Rolle“ zu übernehmen.