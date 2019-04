Kommentar „Unsere Woche“ : Ärger mit dem Fahrradfahren – die guten Seiten an den schlechten Noten

Die schlechten Noten für Dinslaken und Voerde beim Fahrradklima-Test des Fahrradclubs ADFC sind ein gutes Zeichen. Denn sie belegen: Die Menschen erwarten jetzt mehr als früher.

Am Niederrhein wird ja allgemein geradelt wie verrückt. Da ist es doch bezeichnend, dass ausgerechnet Städte wie Dinslaken und Voerde so schlecht wegkommen, wenn man die Menschen mal fragt, wie sie sie aus Radler-Sicht finden. Voerde kam beim Fahrradklima-Test auf die Note 4,1, Dinslaken knapp darüber auf 3,9. Damit kann man nicht angeben.

Allerdings muss man diese Zahlen richtig einzuordnen wissen. Sie sind kein objektives Test-Urteil darüber, wie fahrradfreundlich eine Stadt wirklich ist. Sie geben ein Meinungsbild wieder. Sie beleuchten, wie Radler die Sache gerade sehen. Und zwar diejenigen Radler, die im Herbst aus eigener Motivation und eigenem Interesse bei einer Befragung mitgemacht haben. Das waren in Dinslaken 305 Menschen, in Voerde 114. Leute, die vielleicht auch gerade einmal etwas ganz besonders nervt oder die auf Missstände hinweisen wollen.

Und das ist das Gute an den schlechten Noten: Sie beweisen, dass jetzt nicht mehr einfach hingenommen wird, was schlecht läuft. Hätte man die Befragung vor ein paar Jahrzehnten durchgeführt, hätte man sicher ebenfalls Kritik an Gefahrenstellen gehört, wie sie der ADFC zum Beispiel in Voerde beklagt. Aber eine Reihe anderer Beschwerden wären eher nicht geäußert worden, obwohl sie damals mindestens genau so berechtigt gewesen wären wie heute.