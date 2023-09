Klimawandel Warum Dinslaken eine Schwammstadt werden will

Dinslaken · Häufigere Starkregen oder Hitzephasen sind Folgen der Klimakrise. Darauf müssen sich die Städte vorbereiten. In der bundesweiten Woche der Klimaanpassung haben sich in Dinslaken Fachleute aus den Rathäusern der Emscher-Region getroffen, um ihre Arbeit an der Schwammstadt voranzutreiben.

22.09.2023, 16:22 Uhr

Klima-Anpassung bedeutet mehr Grün in den Städten. Foto: Britta Pedersen

Auch wenn die Klimaschutzziele erreicht werden sollten: Manche Folgen des Klimawandels sind heute schon unumkehrbar. So müssen sich Städte, aber auch Unternehmen und Bürger auf mehr Wetterextreme einstellen. Kein geringeres Ziel hat sich die Zukunftsinitiative Klima.Werk gesetzt.