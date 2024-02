Klimawandel AWG fordert Trinkwasserspender an zentralen Plätzen in Dinslaken

Sie regt an, diese Trinkbrunnen oder Trinkwassereinrichtungen an stark frequentierten Plätzen, wie beispielsweise dem Bahnhofsvorplatz, der Neustraße oder dem Altmarkt zu errichten. Ihren Vorschlag begründet sie mit den Klimaveränderungen, die inzwischen auch in den Städten und Gemeinden angekommen sind. „Längere Hitzewellen werden zunehmend häufiger und bedeuten dabei nicht nur ein Gesundheitsrisiko, sondern führen regelmäßig auch zu einer erhöhten Mortalität“, führen AWG-Fraktionsvorsitzender Ali Kaya und sein Stellvertreter Remzi Ugur in ihrem Antragsschreiben aus. Die Trinkwasserbrunnen sollen es den Menschen, die im Stadtgebiet unterwegs sind, ermöglichen, die nötige Flüssigkeitszufuhr kurzfristig sicherzustellen beziehungsweise ihre Trinkvorräte für unterwegs schnell und unkompliziert aufzufüllen. Insbesondere für ältere Menschen und Kinder hält die AWG ein solches Angebot für sehr wichtig, aber auch Radfahrer und Schulkinder, die in Dinslaken unterwegs seien, würden davon profitieren.