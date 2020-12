Klimaschutzpreis : Voerdern ist Umweltschutz wichtig

Coronabedingt fand die Preisübergabe des Klimaschutzpreises von Westenergie in diesem Jahr auf Abstand statt: Die Geschäftsführer der Wohnwelt Fahnenbruck, Katrin und Veit Fahnenbruck, freuten sich über die Auszeichnung. Foto: UF/Udo Fromm

Voerde Tinthof belegt den ersten Platz beim Klimaschutzpreis von Westenergie, Wohnwelt Fahnenbruck den zweiten und die Comenius-Gesamtschule den dritten.

Den zweiten Platz und damit 750 Euro erhält die Wohnwelt Fahnenbruck GmbH. Umweltschutz ist seit der Gründung des Möbelhauses fest in der Unternehmensphilosophie verankert. Die Wohnwelt Fahnenbruck verzichtet nicht nur auf die Präsentation von Produkten aus tropischen Hölzern, sie implementierte auch ein energiesparendes Beleuchtungskonzept sowie eine 160 kWp Photovoltaik-Anlage zur eigenen Stromerzeugung. Regelmäßige Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Errichtung von drei 20 kW-Ladepunkten für Elektroautos sowie der Einsatz von Recycling-Papier runden diesen klimaschutzfreundlichen Einsatz ab.

Den dritten Platz sowie 500 Euro Preisgeld erhält die Comenius-Gesamtschule Voerde für ihren Einsatz im Rahmen der Umweltbildung. Die Gesamtschule organisiert regelmäßig Abfallsammlungen und entwickelte ein eigenes Abfallkonzept für alle Klassen. Des Weiteren beteiligte sich die Schule am RhineCleanUp, bei dem 140 Schülerinnen und Schüler entlang des Rheins und an vielen Stellen des Deiches fast eine halbe Tonne Abfall aus der Landschaft entfernten. Ein weiterer Baustein der Klimaschutz-Agenda ist die 2019 erstmals durchgeführte Baumpflanzaktion für die Jahrgänge 5 und 6. Jede der beteiligten Klassen pflanzte einen eigenen Baum und war im Sommer bei der Bewässerung eingebunden.

„Die vielen kreativen Ideen rund um den Schutz von Klima und Umwelt in unserer Stadt beeindrucken uns immer wieder. Umso schöner ist es, dieses Engagement gemeinsam mit Westenergie zu würdigen und auszuzeichnen“, sagte Bürgermeister Dirk Haarmann. Dirk Krämer, Kommunalbetreuer bei Westenergie, betonte: „Die eingereichten Projekte zeigen uns auch in diesem Jahr, wie wichtig den Menschen in Voerde der Schutz von Umwelt und Natur ist. Das ist ein Ansporn für uns, dieses Bewusstsein bei den Menschen vor Ort weiterhin mit dem Klimaschutzpreis von Westenergie zu fördern.“