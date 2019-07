Nach Positionspapier der Dinslakener CDU-Fraktion : Klimanotstand – Bürger gegen die CDU-Position

Dinslaken Der Dinslakener Bürger Tomás Cabral, der sich mit einem Bürgerantrag für die Ausrufung des Klimanotstands starkmacht, wehrt sich dagegen, wie die Dinslakener CDU-Ratsfraktion dieses Anliegen interpretiert.

Die CDU-Fraktion ist wie berichtet der Auffassung, wenn man einen Klimanotstand ernst nehme, müsse man unter anderem Straßen- und Wohnungsbauprojekte sowie Stadtfeste ablehnen und das Schwimmbad schließen. „Die Begründung sehen Sie in den, Ihrer Meinung nach, unnötigen CO 2 -Emissionen, die solche Projekte verursachen“, wendet sich Cabral in einem Schreiben an die Christdemokraten. Dem schließe er sich nicht an, erklärt Cabral: „Im Gegensatz zur CDU sehe ich in den genannten Projekten, besonders im sozialen Wohnungsbau und dem Dinamare, keine unnötigen Emissionen und auch keine unnötigen Projekte im Gesamten. Die Notwendigkeit von sozialem Wohnungsbau und dem Betrieb von Schwimmbädern steht außer Frage, und auch hier kann CO 2- Neutralität anvisiert werden.“ Dafür gebe es verschiedene Beispiele in der Praxis.