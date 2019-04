25. und 26. Mai : Chopin und Liszt erklingen in der Tiefgarage

Die Konzerte in der Tiefgarage mit Bernhard Bücker und Annemieke Schwarzenegger haben seit Jahren ihren Platz im Kulturkalender. Foto: Foto: Jochen Emde

Dinslaken Konzert mit Bernhard Bücker, Johannes Pieper und Annemieke Schwarzenegger

Einmal im Jahr parkt ein Konzertflügel in der Tiefgarage unter der Stadtbibliothek. Er nimmt gleich mehrere Plätze ein. Der Klang aber, der aus seinem Inneren dringt und durch die hervorragende Akustik zwischen den Betonwänden verstärkt wird, nimmt seit Jahren das Publikum dieser ungewöhnlichsten Klassikveranstaltung ein. Am Samstag, 25. Mai und Sonntag, 26. Mai, jeweils um 20 Uhr, ist es wieder so weit: Bernhard Bücker (Klavier) und Annemieke Schwarzenegger (Violoncello) präsentieren „Klassik in der Tiefgarage“. Als Triopartner bringen sie dieses Mal den Klarinettisten Johannes Pieper mit.

Zwischen dem Beton und den Heizungsrohren der Tiefgarage wird dieses Jahr der Glanz der epochalen Hausmusik des 19. Jahrhunderts wieder lebendig. Vergleichbar etwa mit den legendären Haus-Konzerten bei den Mendelssohns in Berlin, in denen Felix und Fanny ihre neuesten Kompositionen aufführten, oder den Pariser Salons, in denen „Marktführer“ wie Franz Liszt und Frédéric Chopin exklusive Privatkonzerte gaben.

Das Trio Annemieke Schwarzenegger, Johannes Pieper und Bernhard Bücker präsentiert in seinem Programm unter anderem Teile aus einer Verdi Oper in neuem Arrangement. In eleganter Besetzung mit Klarinette wird das Trio Verdis „La forza del destino“ zwischen die Betonwände der Tiefgarage zaubern.

Arrangeur der Ohrwürmer der Verdi-Oper ist der ehemalige Soloklarinettist der Düsseldorfer Symphoniker und Dozent der Kölner Musikhochschule, Adolf Münten. Noch bevor das Werk in Kürze im Druck erscheint, werden die Gäste in der Tiefgarage bereits Zeuge der Uraufführung.