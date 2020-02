BUND und Bürgerinitiative gegen Giftmüll : Klage gegen Kraftwerk bleibt Option

Dinslaken BUND und Bürgerinitiative haben kein Verständnis für die Haltung der Stadt.

Das geplante Holzheizkraftwerk, das auf dem Industriegelände an der Thyssenstraße entstehen soll, ist für Petra Schmidt-Niersmann eine „Müllverbrennungsanlage für hoch belastetes Holz“. Deshalb kann die Vertreterin der Kreisgruppe Wesel des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) die Stellungnahme der Stadt Dinslaken zu dem Vorhaben nicht nachvollziehen, wie sie am Dienstag sagte. Für Jürgen Sprinkmeier von der Bürgerinitiative gegen Giftmüll (BIGG) ist das Schriftstück aus dem Dinslakener Rathaus „ohne Substanz“ und „ziemlich daneben“, weil es das wiederhole, was in dem Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nummer 215 B steht, den die Dinslakener Holz-Energiezentrum GmbH gestellt hat, die die Anlage bauen und betreiben will.