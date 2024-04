Katholische Kirche Dinslaken „Ein starkes Zeichen für junge Menschen“

Am vergangenen Samstag, 13. April, wurden die Modelle, die umgesetzt werden sollen, durch eine gremienübergreifende Versammlung ausgewählt. Die zuständigen Gremien der Kirchengemeinde haben sich unter anderem für das Handlungsmodell ,,Jugendpfarrheim St. Johannes“ entschieden. Dieses hatten die Jugendverbände der Pfarrei eingereicht. Im Pfarrheim St. Johannes an der Kerkmannstraße in Eppinghoven findet bereits jetzt ein großer Teil der ehrenamtlichen Jugendarbeit in der Pfarrei statt. Dieses Gebäude soll zu einem Jugendpfarrheim umfunktioniert werden, in dem dann die Jugendarbeit angesiedelt ist und die Jugendreferentin ihren Arbeitsbereich hat.