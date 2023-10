Kitas in Dinslaken, Voerde, Hünxe „NRW spart gerade an unserer Zukunft“

„Das war ein klares Zeichen, denn die Landesregierung muss handeln“, so Superintendent David Bongartz, der ebenfalls nach Düsseldorf gereist war. Momentan könne man im Bereich der Kitas in der Kinderwelt und des Offenen Ganztages der Diakonie nur das Nötigste an Personal vorhalten, obwohl man allein im Kirchenkreis über 1 Million Euro an Haushaltsmitteln in diese beiden Bereiche investiere. „Wir engagieren uns hier mit Überzeugung, wollen dann aber auch wirklich gute und nachhaltige Arbeit leisten. Eine enorm wichtige Arbeit, denn die Kinder sind unsere Zukunft. Und an ihr spart gerade das Land NRW“, ärgert sich Bongartz.