In den Ardennen : Marien-Wallfahrt nach Banneux

Dinslaken/Voerde/Hünxe Kirchengemeinden im Dekanat Dinslaken laden für den 20. Mai ein. Vor 86 Jahren erschien die Gottesmutter einem Mädchen in dem kleinen Dorf in den belgischen Ardennen.

Es sei in der Tat erstaunlich, dass das verschlafene Nest in den Ardennen heute von Menschen aus aller Welt besucht wird, berichtet Gehling. Mit der Erscheinung verbunden seien keine ausführlichen Botschaften oder besondere Offenbarungen. Gehling: „Maria widmete eine Quelle den Menschen, besonders den Kranken aller Nationen.“ Die Pilgerfahrt beginnt am Montag, 20. Mai, um 6 Uhr an der Pauluskirche in Voerde. Weitere Haltepunkte sind jeweils etwa zehn Minuten später in Dinslaken-Lohberg auf dem Johannesplatz, in der Dinslakener Innenstadt am „Dänischen Bettenlager“ (Nähe NeutorGalerie) und an der Barbarakirche in Duisburg-Hamborn. Die Wallfahrt nach Banneux ist ein geistliches Erlebnis, der Ort lädt zu Ruhe und Gebet ein. Der Wallfahrtsort ist in seiner Schlichtheit und Bescheidenheit besonders anziehend. Da die Wallfahrtsstätten nahe beieinander liegen, können sich auch ältere Menschen die Wallfahrt zutrauen.