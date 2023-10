Denkwürdiger Tag für die katholische Gemeinde Als Bischof Roleff die neu gebaute Pauluskirche einweihte

Voerde · Cilli Schmidt nahm als 26-Jährige an der Einweihung des neuen Gotteshauses St. Paulus Voerde im Jahre 1952 teil. Ihre Eindrücke hielt sie damals schriftlich in einem Album mit Fotografien fest. Dieses zeithistorische Dokument ging nun in den Besitz der katholischen Gemeinde über.

25.10.2023, 16:42 Uhr

Für Markus Gehling ist es so etwas wie eine Zeitkapsel. Der Pastoralreferent der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul freut sich über ein Album, das vor sieben Jahrzehnten von Pfarrsekretärin Cilli Schmidt erstellt worden ist. Es enthält Fotografien sowie Aufzeichnungen der damals 26-jährigen Frau und entstand aus Anlass der feierlichen Einweihung der Kirche von St. Paulus im Jahre 1952. Das Album wurde kürzlich der Kirchengemeinde übergeben und stammt aus dem Nachlass von Cilli Schmidt, die 2013 im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Hier geht es zur Bilderstrecke: Die schönsten Bilder von der Einweihung der Voerder Pauluskirche im Jahr 1952