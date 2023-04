Angebot in Dinslaken Kirche gibt Paaren Impulse im Wald

Miteinander ins Gespräch kommen, neue Facetten einer Partnerschaft erkunden, einfach einen schönen Abend bei einem Waldspaziergang erleben – das möchten die Pfarrei St. Vincentius Dinslaken und die Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) des Bistums Münster Paaren ermöglichen. Gemeinsam laden sie daher für Freitag, 2. Juni, zum „PaarCours“ in den Dinslakener Wohnungswald in Eppinghoven, an der Grenze zu Voerde, ein. Die Paare sollen den Wald in Ruhe erkunden und an fünf Stationen Impulse für ihre Beziehung erhalten.