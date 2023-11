Kino in Dinslaken Lichtburg für „gutes Filmangebot“ ausgezeichnet

Unter den 74 ausgezeichneten Filmtheatern aus 46 Städten Nordrhein-Westfalens ist auch die Lichtburg Dinslaken. Betreiberin Heike Griesser erhielt eine Prämie in Höhe von 9000 Euro. Das alteingesessene Kinounterunternehmen, das seit 1929 in vierter Generation vom weiblichen Teil der Familie betrieben werde, zeige „ein gutes Filmangebot, zum Teil mit einem Kinder- und Jugendfilmprogramm, Filmreihen und Sonderveranstaltungen“, heißt es in der Begründung der Jury.