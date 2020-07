Kostenpflichtiger Inhalt: Kino und Hotel bei der alten Feuerwache in Dinslaken : Kino-Chefinnen sauer über „Ultimatum“

Heike und Heidrun Grießer, die beiden Chefinnen des Lichtburg-Kinos in Dinslaken, vor ihrem heutigen Unternehmensstandort am Neutor. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Das Projekt bei der alten Feuerwache in Dinslaken, das jetzt infrage gestellt wird, beinhaltet ein neues, großes Kino, in das die Lichtburg einziehen will. Die Betreiberinnen sind darüber verärgert. Sie haben das Gefühl, dass die Stadtverwaltung sie bei der Umsetzung ihrer Pläne nicht unterstützt.