Vertrauen ist wichtig: Wie Kinder stark werden

Dinslaken Prävention gegen Gewalt: Eltern müssen lernen, genau hinzusehen.

So sieht es auch Volker Grans vom Kinderschutzbund Dinslaken, der Präventionsseminare für Eltern wie für Kinder anbietet. Denn für starke Kinder brauche es auch starke Eltern, „die wissen, wie sie Konflikte ohne Gewalt austragen können“, sagt Grans. Vertrauenspersonen an Schulen oder Schutzeinrichtungen sind dabei ein oft ein Schüssel, um überhaupt von Gewalt gegen Kinder zu erfahren und dagegen vorzugehen, weiß Rainer Latuske. Der Schulsozialarbeiter für den Kinderschutzbund Dinslaken betreut seit Jahren Fälle, in denen Kinder und Jugendliche von Gewalt im Elternhaus oder in der Schule betroffen sind. Zwar sei die Öffentlichkeit inzwischen sensibler für Themen wie Misshandlung und Missbrauch von Kindern, sagt Benjamin Walch. Doch der Umgang damit sei von Betreuungseinrichtung zu Betreuungseinrichtung unterschiedlich.