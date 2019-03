Konzert am 30. März : „Reisebüro Amadeus“ öffnet im OHG

Sie gehen mit Mozart auf eine musikalische Topur durch Europa.. Foto: privat

Dinslaken Die Touren des kleinen Mozarts sind das Thema des Kinderkonzerts am 30. März.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer glaubt, Mozart habe seine komplette Kindheit am Cembalo verbracht, liegt nur zum Teil richtig. Annähernd genau so viel Zeit verbrachte er in der Postkutsche. Quer durch Europa und zurück ging es mit Vater Leopold und Schwester Nannerl. Und der kleine Wolfgang lernte dabei nicht nur, wenig Respekt vor gekrönten Häuptern zu haben und auf den Geschmack zu kommen, sich „Amadeo“ zu nennen, er lernte auch die angesagtesten musikalischen Stile seiner Zeit und bedeutende Komponisten wie Johann Christian Bach kennen.

Mozart auf Achse ist dann auch das Thema des nächsten Dinslakener Kinderkonzerts am Samstag, 30. März, um 11 Uhr in der Aula des OHG auf der Hagenstraße. Imke Alers, Thomas Baumann und das Kammerorchester Dinslaken unter der Leitung von Sebastian Rakow öffnen dort ihr „Reisebüro Amadeus“. Auf kindgerechte Weise wird nicht nur klassische Musik vermittelt – die Mitglieder des Vereins der Dinslakener Kinderkonzerte laden ihr Publikum ein, Teil einer erlebbaren Geschichte zu werden. Und so erfahren die Kinder ganz nebenbei, dass der kleine Wolfgang nicht zur Schule brauchte, weil er ständig auf Tour war und andere Überraschungen.

Schon in sehr jungen Jahren sehr gut an seinem Musikinstrument zu sein ist ein Phänomen, dass es immer wieder gibt. Auch jetzt, auch in Dinslaken. Simon Mayer, der im Kinderkonzert – und im Sinfoniekonzert des Kammerorchesters am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr, ebenfalls im OHG – den Solopart in Mozarts Konzert für Horn und Orchester Es-Dur KV 443 spielt, ist 18 Jahre alt und wird demnächst sein Abitur auf dem THG machen. Doch schon jetzt ist er Jungstudent in Mannheim – wo Mozart übrigens auch eine Zeit lang lebte und arbeitete – und zudem Mitglied im Bundesjugendorchester und bei Brasssonanz. Wenn er beim Kinderkonzert auf der Bühne steht, werden vielleicht bei dem 18-Jährigen Erinnerungen wach. Die „Mitmachklasse“ im „Reisebüro Amadeus“ ist nämlich die 3b der Gartenschule und die besuchte Simon Mayer früher selbst.

Der kleine Wolfgang hat nicht nur Klavier, Orgel und Geige gespielt, sondern bekanntlich auch Musik komponiert. Schon mit vier Jahren schrieb er seine ersten Klavierstücke, mit sieben wurden seine ersten Sonaten gedruckt. Und es dauerte nicht mehr lange bis zu seiner ersten Symphonie.

Das Dinslakener Kammerorchester und sein Leiter Sebastian Rakow begeben sich mit dem „Reisebüro Amadeus“ auf Mozarts Spuren. Doch bringen sie von dessen Reisen Musik anderer Komponisten mit.

Einer davon ist Johann Christian Bach. Den hatt es nach London verschlagen – so wie zuvor Händel. Der „Londoner Bach“, wie er von seinen Zeitgenossen genannt wurde, kümmerte sich um die Mozarts, als diese in der englischen Hauptstadt Station machte – es war der Beginn einer lebenslangen Freundschaft zwischen Wolfgang und Christian – vielleicht, weil sie beide wussten, wie so das Leben mit Musikervätern war.

Aber es wird auch Musik von Thomas Linley geben, der wie Mozart 1756 geboren wurde und auch ein junges Talent war.

Die Eintrittskarten für das Kinderkonzert werden dank der großen Unterstützung durch Sponsoren in der Dinslakener Stadtinformation am Rittertor kostenlos herausgegeben werden, solange der Vorrat reicht.

(bes)