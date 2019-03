Kinderclub der Burghofbühne: Im Spiel Verantwortung lernen

Dinslaken In „Day of the Goblins“ des Kinderclubs der Burghofbühne geht es nicht nur um die Wichtigkeit, ein Versprechen zu halten, sondern auch um das, was dafür nötig ist: Verantwortung für sich und gegenüber anderen zu übernehmen.

Aber die Mitglieder des Kinderclubs, die mit der Theaterpädagogin Amira Bakhit ihr eigenes Theaterstück, „Day of the Goblins oder das gebrochene Versprechen“, auf die Bühne brachten, sind alle zwischen acht und 13 Jahren alt, gehören also zur digitalen Generation. Und so wurden die beiden Geschwisterkinder Emma und Karak nicht in ein Buch, sondern in ein Computerspiel hineingezogen. Was sie dort erlebten, unterschied sich vom Ansatz her allerdings in keinster Weise von den herkömmlich erzählten Fantasy-Geschichten: Sie erlebten Abenteuer in einer Welt irgendwo zwischen Wunderland und Narnia. Nur dass es halt nicht durch einen Schrank oder einen Spiegel, sondern durch den Rahmen eines Computerbildschirms ging. Und die Zauberstäbe von heute sind die Controller von Spielkonsolen.