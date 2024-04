Modellprojekt in Hünxe Kinderarmut – für Deutschland ein Armutszeugnis

Sie haben ein Dach über dem Kopf und laufen nicht in Lumpen herum. Wer aber genau hinschaut, kann sie sehen: Die Kinder, die im kalten Winter eine Sommerjacke tragen, die hungrig in die Schule kommen, die niemals mit ins Freibad oder Kino gehen. Mehr als jedes fünfte Kind wächst in Deutschland nach Angaben der Bertelsmann-Stiftung in Armut auf. Das sind 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für Deutschland ist das ein Armutszeugnis. Ein Skandal.