Trio an Eltern übergeben : Mädchen stehlen Verkäuferin das Smartphone

Dinslaken Drei Mädchen haben am Dienstag gegen 19 Uhr die Verkäuferin eines Modegeschäfts für Unterwäsche in der Neutor Galerie das Smartphone gestohlen. Die drei Verdächtigen im Alter von 11, 12 und 14 Jahren tricksten die Angestellte aus.

Während ein Mädchen die Mitarbeiterin mit Fragen ablenkte, stahlen die anderen beiden das Smartphone der Angestellten, das im Kassenbereich unter dem Tresen lag. Anschließend flüchtete das Trio aus dem Geschäft. Als die Verkäuferin den Diebstahl bemerkte, informierte sie die Polizei. Diese traf die drei Mädchen aus Duisburg in Tatortnähe an. Auch das zuvor gestohlene Handy wurde bei ihnen gefunden. Die Mädchen hatten das Handy bereits ausgeschaltet, die SIM-Karte entnommen und sowohl die Displayschutzfolie als auch die Schutzhülle abgezogen. Das Trio kommt nach Mitteilung der Polizei auch für den Diebstahl mehrerer Nahrungsmittel aus einem Bahnhofskiosk in Frage. Die Mädchen wurden an die Eltern übergeben.