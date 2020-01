Im Netzwerk „Sicherer Hafen“ : Geflohene Kinder – nächste Schritte

Erwachsene und Kinder in einem Flüchtlingslager in Griechenland. Die Camps sind überfüllt, die Umstände schlecht. Foto: dpa/Angelos Tzortzinis

Dinslaken/Hünxe Der Vorstoß Dinslakens kommt für den „Sicheren Hafen“ Hünxe nicht infrage.

Die Stadt Dinslaken ist in diesen Tagen damit befasst zu klären, wie ihre nächsten Schritte aussehen müssen, wenn sie Kinder und Jugendliche aus überfüllen griechischen Flüchtlingscamps aufnehmen möchte. In der Gemeinde Hünxe, die wie Dinslaken zum Städte-Netzwerk „Sicherer Hafen“ gehört, hat man den Dinslakener Vorstoß zur Kenntnis genommen. Dort gibt es allerdings aus praktischen Gründen keine Überlegungen in die gleiche Richtung.

In Dinslaken gibt es derzeit 22 junge Menschen im Alter von sechs bis 20 Jahren, die ohne ihre Erziehungsberechtigten nach Deutschland gekommen sind. Einige von ihnen leben inzwischen in eigenen Wohnungen mit ambulanter Jugendhilfe. Andere leben in Pflegefamilien, wieder andere sind in einem Heim untergekommen.