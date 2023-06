Kritik an RVR-Plänen Gegner des geplanten Kiesabbaus in Bruckhausen machen mobil

Gegen diese Pläne hat sich inzwischen starker Widerstand formiert, mehrere Tausend Bedenken und Einsprüche wurden gegen die Abbauplanung eingereicht. Diese Bedenken und Einsprüche sollten bearbeitet, geprüft und bei Stichhaltigkeit auch berücksichtigt werden. Nun hat die Verwaltung des RVR vorgeschlagen, dass auf die Erörterung der Stellungnahmen zum Regionalplan Ruhr verzichtet wird, um das laufende Verfahren „so zeitnah wie möglich abzuschließen“. Denn eine gesetzliche Verpflichtung zur Erörterung sei nicht mehr vorgesehen. Wie die Erfahrungen zeigten, seien sowohl Erörterungstermine als auch schriftlich durchgeführte Erörterungen wegen der erforderlichen Vor- und Nachbereitung sehr zeitaufwendig, heißt es in der Vorlage. In der Regel seien hierfür mehrere Monate zu veranschlagen. „Im Ergebnis führen sie kaum zu Änderungen oder Kompromissvorschlägen“, so die RVR-Verwaltung. „Welch ein Demokratieverständnis des Regionalverbands Ruhr und möglicherweise auch der demokratisch gewählten Mitglieder der Verbandsversammlung“, so Lüttich, nach dessen Einschätzung der Kiesabbau durchgepeitscht werden soll. Als pikant bezeichnet er es, dass diese Mitglieder der Verbandsversammlung mit möglicherweise merkwürdigem Demokratieverständnis den gleichen Parteien angehörten, die vor Ort vehement gegen die Abbauplanung kämpfen würden.