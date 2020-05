Feuerwehr rettet Katzen : Kellerbrand — zwei Hausbewohner erleiden Rauchgasvergiftung

Voerde Die Einheiten Voerde und Friedrichsfeld der Feuerwehr wurden am Freitagnachmittag um 17.14 zu einem Kellerbrand gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen die beiden Bewohner der Doppelhaushälfte der Straße im Rönskensfeld bereits auf der Straße vor dem Haus.

Wie Einsatzleiter Mirco Gürtler weiter berichtete, standen im gesamten Gebäude alle Türen offen, wodurch sich der Brandrauch ungehindert ausbreiten konnte. Ohne Umluft-unabhängigen Atemschutz konnte das Haus nicht mehr betreten werden. Die Anwohner hatten der Feuerwehr mitgeteilt, dass sich noch zwei Katzen im Haus befinden sollten. Deshalb wurde parallel zur Brandbekämpfung im Keller eine Tierrettung vorbereitet. Zwei Trupps drangen mit C-Rohr in den Keller vor. Dort fanden sie einen komplett brennenden Raum. Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung war bereits der Putz von der Decke abgeplatzt. Die Bekämpfung des Feuers im Keller gestaltete sich schwierig, da dort gelagerter Hausrat und Vorräte in Flammen standen, die teilweise ins Freie gebracht werden mussten, um an die Glutnester gelangen zu können. Der ebenfalls herbeigerufene Energieversorger trennte das Haus vom Stromnetz, damit die Einsatzkräfte ungehindert arbeiten konnten. Parallel zur Brandbekämpfung suchten zwei Trupps im Haus nach den beiden vermissten Katzen. Die Tiere konnten wohlbehalten, aber völlig verängstigt im Erdgeschoss im Wohnzimmer und in einem Schlafzimmer im Obergeschoss gefunden und ins Freie gebracht werden.