Im Mülleimer gefunden Katzenbaby lebendig im Hundekotbeutel entsorgt

Wesel/Dinslaken · In Körben, in Plastiktüten, an mehr oder weniger abwegigen Orten ausgesetzt – im Tierheim in Wesel kennt man viele traurige Tierschicksale. Doch ein aktueller Fall berührt die Mitarbeitenden ganz besonders. Follower auf Facebook reagieren fassungslos.

16.06.2023, 12:58 Uhr

Neben einem Stoffbärem schlummert das winzige Kätzchen. Foto: Tierheim Wesel

Von Frieder Bluhm

Das flauschige Etwas ist ein Kater. Und er ist wirklich winzig. Er passt locker in die Handfläche von Gabi Wettläufer. Dabei hat die Leiterin des Tierheims Wesel keine Pranken, sondern eher zierliche Hände. Aber ein großes Herz für Tiere. An selbiges geht ihr das Schicksal dieser kleinen Kreatur, für die derzeit viele die Daumen drücken.