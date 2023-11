Heimatlicher Christbaumschmuck Kathrin-Türks-Halle ziert die neue Weihnachtskugel

Dinslaken · In diesem Jahr, in dem die Stadt Dinslaken ihr 750-jähriges Bestehen feiert, ziert das Motiv der sanierten und umgebauten Stadthalle die neue Sammelkugel. Sie ist jetzt in in einer Auflage von 400 Stück erschienen.

03.11.2023, 17:51 Uhr

Daniel Jonkmanns, Bürgermeisterin Michaela Eislöffel und Gesa Scholten von der Stadtinformation (v.l.) präsentieren die neue Weihnachtskugel. Foto: Heinz Schild

Im Laufe der letzten Jahre hat sich die Dinslakener Weihnachtskugel zu einem beliebten Sammelobjekt entwickelt. Sie erscheint in den Wochen vor dem Fest von Christi Geburt. Jedes Jahr ziert ein anderes Motiv den weihnachtlichen Christbaumschmuck. Diesmal ist auf rotem Hintergrund, silberfarben gezeichnet, die in neuem Glanz erstrahlende Kathrin-Türks-Halle zu sehen, die inzwischen 50 Jahre alt ist. Zudem wird mit der Weihnachtskugel an ein weiteres Jubiläum erinnert, denn die Stadt feiert 2023 ihr 750-jähriges Bestehen.