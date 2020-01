Vorverkauf läuft : Kasalla beim Fantastival

Und wieder kölsche Tön beim Fantastival: Am 16. Juli spielen Kasalla im Burgtheater.

Kasalla - für Musikfans landauf, flussab ist sie seit 2011 Kölns beliebteste und erfolgreichste Mundart-Band. Und schon längst ist sie nicht mehr nur die Karnevalsband :„Pirate“ und „Stadt met K“ kann jeder auch außerhalb der Karnevalszeit mitsingen. Und so wurden die Musiker neben BAP, den Höhnern und Bläck Fööss zu den Botschaftern der kölschen Mundart. Charterfolge, ausverkaufte Stadien und eine ECHO-Nominierung belegen das eindrucksvoll. Am Donnerstag, 16. Juli, kommt Kasalla zum Fantastival ins Dinslakener Burgtheater. Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf der Fantastival-Website zum Preis von 34 Euro (zuzüglich Gebühren).

Das 22. Fantastival findet vom 16. bis 25. Juliim Burgtheater und Burginnenhof am Rathaus Dinslaken statt. Tickets gibt es bereits für Lukas Graham am 18. Juli, Jethro Tull am 19. Juli, Die Junge Sommernacht der Klassik am 21. Juli, Thekentratsch am 23. Juli und Max Mutzke am 24. Juli. Das Konzert mit Gentleman und die Sommernacht des Musicals sind bereits ausverkauft.