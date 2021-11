Entscheidung am Dienstagabend : Grün-Weiss-Partys in Walsum finden statt

Walsum Jetzt steht es fest: Am Wochenende wird gefeiert. Und der Verein Grün-Weiss Walsum blickt bereits weiter voraus. Auf dem Kometenplatz soll zu Altweiber wieder die Post abgehen – mit 2G-Regelung.

Die Karnevalsgesellschaft Grün-Weiss Walsum hat entschieden, ihre nächsten Veranstaltungen planmäßig durchzuführen. Wegen der steigenden Corona-Zahlen hatte der Verein darüber am Dienstagabend beraten. Das heißt: Am Freitag steigt die angekündigte Dankesparty für Corona-Helfer, und am Samstag wird das Prinzenpaar proklamiert.

Zur Feier am Freitag hat der Verein hunderte Menschen eingeladen, die in den vergangenen Monaten Besonderes geleistet haben. „Wir denken insbesondere an Pflegekräfte, Polizei, Feuerwehr: Alle, die in dieser Corona-Pandemie für ihre Mitmenschen im Einsatz waren“, so Klein. Zahlreiche Institutionen, Krankenhäuser, Arztpraxen und andere Einrichtungen hatte man angeschrieben. Gefeiert wird in der Walsumer Stadthalle. Unter anderem werden unter den Gästen Preise im Wert von insgesamt 1700 Euro verlost. Für die Finanzierung haben die Ehrensenatoren und ein Sponsor in die Tasche gegriffen.