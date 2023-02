Vorbereitung auf Tulpensonntagszug in Voerde Mehr Wagen wagen – Blick in die Werkstatt der Karnevalisten

Wesel/Voerde · In einer Lagerhalle in Wesel entstehen gleich drei Karnevalswagen, die am Tulpensonntagszug in Voerde ihren großen Auftritt haben. So viel närrischen Gleichsinn wie in dieser Session hat es noch nie gegeben.

15.02.2023, 11:26 Uhr

Der Karnevalswagen des MGV Spellen für den Tulpensonntagszug in Voerde ist ein wahres Schmuckstück geworden. Foto: Frieder Bluhm

Von Frieder Bluhm

Des einen Leid, des anderen Freud: Da gab es diesen Kegelklub in Veen, der im ersten Pandemiejahr 2020 bedauerliche Auflösungserscheinungen zeigte. Übrig blieb ein Karnevalswagen, der bei Ebay zum Verkauf stand. Wo ihn der Spellener Florian Lützler entdeckte. Und es nicht für sich behielt, sondern Andre Stepper informierte. Der ist nun nicht nur Inhaber der beiden Edeka-Geschäfte in Spellen und Friedrichsfeld, sondern auch ein Karnevalist durch und durch. „Ein Karnevalswagen war schon immer mein Traum“, sagt Stepper. Und da steht er nun, der Traum, in einer geräumigen Halle auf dem Trapp-Gelände in Wesel. Aber nicht allein.