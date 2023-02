Vorbereitung auf Tulpensonntagszug in Voerde Mehr Wagen wagen – Blick in die Werkstatt der Karnevalisten

Wesel/Voerde · In einer Lagerhalle in Wesel entstehen gleich drei Karnevalswagen, die am Tulpensonntagszug in Voerde ihren großen Auftritt haben. So viel närrischen Gleichsinn wie in dieser Session hat es noch nie gegeben.

02.02.2023, 13:21 Uhr

Der Karnevalswagen des MGV Spellen für den Tulpensonntagszug in Voerde ist ein wahres Schmuckstück geworden. Foto: Frieder Bluhm

Von Frieder Bluhm