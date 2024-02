KG Gruen-Weiss Walsum In dieser Sitzung hält es keinen auf den Sitzen

Mit dem Sessionsmotto „Närrisch bei Gruen-Weiss rocken wir den Karneval“ hatte das Kostenpflichtiger Inhalt Prinzenpaar der Gesellschaft Prinz Christian I. Rosanka und Prinzessin Christiné Schulz-Richter, die Messlatte sehr hoch gelegt, doch was der Verein und seine Aktiven dann am Freitag auf der Eröffnungsveranstaltung in vier Stunden ablieferten, war schon sensationell.