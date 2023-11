Karneval in Voerde Prinzenpaar steht in den Startlöchern

Getrennt in den Farben, vereint in der Sache: Das ist zwar nicht das Motto der Session 2023/24 in Voerde, aber es würde passen: rot-grün für den 1. Voerder Karnevalsverein (VKV), rot-weiß für die Karnevalsgesellschaft (KG) Spellen. Denn die Karnevalisten beider Vereine stellen gemeinsam die nächsten Tollitäten der Stadt Voerde.