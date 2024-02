Saal- und Straßenkarneval 2024 Diese Karnevals-Veranstaltungen finden in Voerde, Dinslaken, Hünxe und Walsum statt

Die Karnevalssitzungstermine der KG Gruen-Weiss Walsum im Einzelnen:



- Prunksitzung am Freitag, 2. Februar, sowie am Samstag, 10. Februar

- Herrensitzung am Sonntag, 4. Februar

- Damensitzung am Mittwoch, 7., Donnerstag, 8., und Freitag, 9. Februar



Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Sämtliche Restkarten sind bei Optik Hoppe am Aldenrader Markt in Walsum zu erwerben.