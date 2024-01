Karneval 2024 auf der Straße und im Saal Wo in Voerde, Dinslaken und Walsum die Jecken feiern

Nachdem beide Vereine – die KG Spellen ist jüngst aus Karnevalsabteilung des MGV „Eintracht“ Spellen hervorgegangen – bereits beim Sessionsauftakt im November 2023 in die gemeinsame Karnevalszeit gestartet sind, begibt man sich nun nach dem Jahreswechsel weiter auf die gemeinschaftliche karnevalistische Reise, die neben den eigenen Veranstaltungen (Maskenball des VKV am 11. Februar und den beiden Prunksitzungen der KG Spellen am 9. und 10. Februar) in dem besonderen Highlight des Karnevalszuges in Voerde am Tulpensonntag, 11. Februar, mündet.