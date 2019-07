Live-Musik und Beachvolleyball : Beim Karibik-Festival fliegen Kokosnüsse

Coole Drinks und heißer Samba, dazu Sonne und Sand satt: Der Sommer in Voerde wird karibisch. Zum zweiten Mal steigt auf dem Rathausplatz das Festival „Voerde karibisch“. Vom 26. bis 28. Juli gibt es Strandfeeling vor der Haustür.

In Kooperation mit der Stadt Voerde entsteht im Sommer ein neues Festivalformat in der Innenstadt. Um der Sommerhitze zu trotzen, werden die Gäste an der Cocktailbar mit kühlen Drinks versorgt: Ob ausgefallene Kreationen oder der klassische Caipirinha, hier wird fruchtige Erfrischung für alle geboten. Wer möchte, kann selbstverständlich auch Wasser zurückgreifen. Für den kleinen oder großen Appetit warten an den Essensständen jede Menge exotische Köstlichkeiten darauf, ausprobiert zu werden. „Am Freitag zur Eröffnung wartet eine Rumprobe mit ausgefallenen Sorten der Karibik auf die Gäste“, erläutert Julian Nassiem al Bosta vom Veranstalterteam.

Unmittelbar am Strand steht die Livebühne, auf der mehrere lateinamerikanische und brasilianische Musikgruppen für feurige Unterhaltung sorgen. Freitag spielt die Band Fiesta Latina, Samstag die Furumba Band und am Sonntag sorgt die Band Roots für musikalischen Genuss. Neben Musik aus ihrer Heimat spielen die Musiker auch moderne Sommerhits – Tanzen im Sand ist erlaubt. Auch für die kleinen Gäste ist Spaß und Abwechslung am Familiensonntag garantiert: Ob sie Sandburgen bauen möchten oder sich als Piraten schminken lassen wollen, all das ist möglich. Während die Eltern in den Liegestühlen die Sonne genießen, können die Kinder sich durch eine Verkleidungskiste wühlen oder sogar auf Piratenschatzsuche gehen. Aber vielleicht möchten Mama und Papa ja auch mitmachen. Wer auch mal etwas Neues ausprobieren möchte, hat die Möglichkeit, Kokosnuss-Boccia auf dem Sand zu spielen. Ein weiteres Highlight des karibischen Fests: Am Samstag verwandelt sich der Strand in einen Beachvolleyballplatz.