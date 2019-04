Mit Bischof Franz-Josef Overbeck : Kreuzweg auf der Halde Prosper-Haniel

Seit 25 Jahren gehört der Kreuzweg auf der Halde Prosper Haniel in Bottrop zum Karfreitag von Tausenden Gläubigen. Auch nach der Schließung des Bergwerks Prosper Haniel wird die Tradition fortgeführt.

Bischof Franz-Josef Overbeck begleitet am Freitag, 19. April, wieder die Pilger auf diesem Kreuzweg. Die Prozession startet um 9.30 Uhr am Sportplatz östlich der Kreuzwegbrücke an der Stadtgrenze zwischen Bottrop und Oberhausen (Fernewaldstraße). Der Kreuzweg endet auf dem Haldenplateau am großen Holzkreuz mit einer Andacht. Die 15 Kreuzwegstationen, die von der verstorbenen Künstlerin und Ordensfrau Tisa von der Schulenburg (Schwester Paula), dem Oberhausener Künstler Adolf Radecki und Auszubildenden des Bergwerks Prosper-Haniel geschaffen wurden, gelten als einzigartig in ihrer Art und Präsentation. Jede Station besteht aus einer Kupfertafel mit je einer Darstellung der Leidensgeschichte Christi und einem Element aus der Arbeitswelt des Bergbaus. Foto: Bistum Essen