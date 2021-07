Unfall in Hünxe : Kanu kentert – vier Menschen aus der Lippe gerettet

Unfall in Hünxe

Hünxe Ein im Wasser schwimmender Ast brachte am Freitagnachmittag ein mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern besetztes Kanu auf der Lippe in Hünxe zum Kentern.

Zwei Kinder und zwei Erwachsene mussten Feuerwehr und Polizei am Freitagnachmmittag aus der Lippe retten. Die vier waren gegen 16 Uhr mit ihrem Kanu in Höhe der Barnumer Brücke in Hünxe gekentert und konnten nicht mehr selbstständig das Ufer erreichen.