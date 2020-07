Hier Baustellen, dort bedrohte Tiere : Kandidatin Eislöffel trifft sich mit Umweltschützern in Eppinghoven

(RP) Auch in Eppinghoven ist Wohnbebauung ist notwendig. Sie sollte jedoch mit Maß und im Einklang mit Natur und Landwirtschaft stattfinden.

So traf sich Eislöffel mit der Eppinghovenerin Susanne Nasfi, die sich wie berichtet gegen ein inzwischen laufendes Bauprojekt an der Rotbachstraße gestellt hat und es nach wie vor kritisiert. In dem betroffenen Bereich von Flurstraße und Rotbachstraße gibt es seltene und bedrohte Tierarten wie Schleiereule, Steinkauz und seltene Fledermausarten. Naturschützer sehen diese Bestände schon durch die laufenden Baustellen bedroht. Weitergehende Planungen, Wohngebiete zu schaffen, sehen sie umso weniger positiv

Den „Masterplan Grün“ hätten die Vertreter der Naturschutzorganisation BUND zwar begrüßt, so Eislöffel weiter. Aber dabei scheint es keine Gewissheit zu geben, ob Umweltschützer und die Planer der Stadtverwaltung wirklich übereinstimmend denken. „Die Stadt Dinslaken erklärt für die Zukunft das Ziel, Grünflächen schützen und erhalten zu wollen“, so Günther Rinke vom BUND. „Es ist noch nicht erkennbar, ob wir hinsichtlich der ökologischen Wertigkeit von Grünflächen ein gemeinsames Verständnis teilen.“ Die Vertreter des BUND seien sehr daran interessiert, bei der Aufstellung des „Masterplan Grün“ mitzuarbeiten, betonten sie.

„Abschließend waren sich alle einig, dass auch in Eppinghoven Wohnbebauung notwendig sei. Der Wunsch, dass dieses mit Maß und im Einklang mit Natur und Landwirtschaft stattfinden solle, wurde von den Beteiligten ausdrücklich geteilt“, resümiert Michaela Eislöffel in ihrer Mitteilung über die Zusammenkunft. „Bürgerbeteiligung, Transparenz, sowie klimabedeutsames Handeln sind für die Zukunft und die Zufriedenheit der Menschen in Dinslaken wichtige Ziele“, stellt sie fest. „Als Bürgermeisterin für Dinslaken werde ich mich dafür einsetzen, dass die Anliegen, Ideen und Kompetenzen interessierter Vereine, Initiativen und Einzelpersonen in wichtige Entscheidungen einbezogen werden. Denn nur durch eine breite Beteiligung können gute und tragfähige Lösungen gefunden werden.“