Aktion gegen Abfälle in der Kanalisation : Kanaldeckel-Schnitzeljagd in Dinslaken

Auch die Reste aus dem Kaffeefilter sollten nicht über den Abfluss entsorgt werden. Foto: dpa-tmn/Jens Schierenbeck

Dinslaken Die Verbraucherzentrale erklärt mit einer Aktion in der Dinslakener Fußgängerzone, was nicht in den Abfluss gehört. Los geht’s am 17. August.

Über das Waschbecken, die Spüle oder das WC landen mit dem Abwasser oft Feuchttücher, Medikamente, Essensreste und viele andere Abfälle in der Kanalisation.

Das ist problematisch, denn sie verschwinden nicht einfach in der Toilette oder im Abfluss, sondern verstopfen Pumpstationen auf dem Weg zur Kläranlage. „Wer Abfall über den Abfluss entsorgt, schädigt die Kanalisation und treibt den Aufwand für Reinigung und Reparaturen in die Höhe“, sagt die Verbraucherberatung. Das verursache jedes Jahr unnötige Kosten in Millionenhöhe. Kosten, für die der Bürger über die Abwassergebühren zur Kasse gebeten wird.

Mit einer „Kanaldeckel-Schnitzeljagd“ will die Verbraucherzentrale nun aufklären. Bürgerinnen und Bürger wird zwei Wochen lang auf spielerische Art und Weise vermittelt, wie eine richtige Abfallentsorgung funktioniert und was nicht in den Abfluss gehört.

Die Aktion findet vom 17. bis zum 31. August in der Dinslakener Innenstadt statt. Passanten finden in diesem Zeitraum in der Fußgängerzone Duisburger Straße verschiedene Kanaldeckel-Aufkleber mit Fakten zum Thema „Fremdstoffe im Abwasser“. Wer alle neun auf den Bürgersteig aufgebrachten Kanaldeckel-Aufkleber findet und die Informationen rund um das Thema Abwasser aufmerksam gelesen hat, kann sogar etwas gewinnen. Aus den auf den Aufklebern versteckten Buchstaben kann ein Lösungswort zusammengesetzt werden. Wer dieses errät, kann sich als Belohnung einen Preis in der Beratungsstelle Dinslaken an der Duisburger Straße 21 abholen.

Weitere Auskünfte gibt es ebenfalls bei der Verbraucherberatung in Dinslaken telefonisch unter der Nummer 02064 4564701 oder über E-Mail dinslaken@verbraucherzentrale.nrw.