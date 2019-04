Auch Kinderkonzert : Mozart – Verbeugung vor einem Genie

Dinslaken Das Kammerorchester Dinslaken widmete sein Sinfoniekonzert in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums dem großen Komponisten aus Salzburg und seinen Zeitgenossen.

Mit Johann Christian Bach spielte er in London Cembalo, mit dem gleichaltrigen Thomas Linley in Florenz Geige. Und über Clementis mechanische Klaviertechnik ließ er sich in einem Brief an den Vater derart aus, dass man geneigt ist, es sich vorzustellen, wie er das Gehörte spöttisch nachäfft – um es dann im Unterbewusstsein an passender Stelle für seine eigene Oper neu zu „erfinden“. Wolfgang Amadeus Mozart war ein Genie, aber kein einsames.

Er stand im ständigen Kontakt mit anderen Komponisten, die aber im Rückblick völlig von ihm überstrahlt werden. Dass es sich lohnt, auch ihnen das Ohr zu leihen, zeigte das Kammerorchester Dinslaken am Wochenende. Zuerst im Kinderkonzert am Samstag und dann im großen Sinfoniekonzert am Sonntag in der Aula des OHG spielten die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Sebastian Rakow Werke von „Mozart und Zeitgenossen“.

Info Die Wiederentdeckung einer Partitur Seltenes Erst 2010 wurde die lange verschollene Partitur von Johann Christian Bachs Oper „Zanaida“ wiederentdeckt. Das Kammerorchester Dinslaken spielte am Sonntag im Otto-Hahn-Gymnasium die Ouvertüre, die Appetit auf die Musik des kompletten Werkes machte.

Wunderkind, musikalischer Tausendsassa: Nicht einmal Mozarts biographische Eckdaten sind ein Alleinstellungsmerkmal. Geboren 1756, frühe musikalische Leistungen und überaus frühzeitiger Tod: Das trifft nicht nur auf den Salzburger (gestorben 1791), sondern auch auf Thomas Linley (gestorben 1778), Johann Christoph Vogel (gestorben 1788) und Joseph Martin Kraus (gestorben 1992) zu. Alle vier komponierten auch Opern. Linleys dreisätzige Ouvertüre zu „La Duenna“ eröffnete das Sinfoniekonzert lebhaft mit Pomp und Pauken, das Adagio des Mittelsatzes war im Stil einer Pavane der Renaissancezeit gehalten. Wo dann die Unterschiede zu einem Mozart liegen, machte das folgende Konzert für Horn und Orchester Es-Dur KB 447 deutlich: Abwechslungsreich und überraschend der erste Satz, anmutig der zweite und mit seinem Jagdhornmotiv fröhlich nach vorne preschend der dritte Satz. Solist Simon Mayer zeichnete sich durch spieltechnische Präzision und einen Ton aus, der im piano weich und strahlend im fortissimo ist. Beeindruckt dürfte sich das Publikum in der Aula auch angesichts des Alters von Simon Mayer gezeigt haben: Der 18-jährige Jungstudent an der Musikhochschule Karlsruhe steht noch vor dem Abitur am THG in Dinslaken. Feurig und temperamentvoll begann die Sinfonie B-Dur eben jenes Muzio Clementi, den Mozart als „Mechanikus“ bezeichnete. Den Druck gewann die Musik aus den motorischen Achteln der Celli - was Mozart als mechanisch empfand, klingt heute treibend „rockig“.

Tragik und Dramatik dagegen wuchten die Ouvertüren zu „demophon“ von Vogel und „Olympia“ des deutsch-schwedischen Komponisten Straus, übrigens der einzige im Konzertprogramm, der Mozart nicht persönlich kennengelernt hat.Ernst schien es zu werden, als er solo „Auld lang syne“ anstimmte. Doch als er den höchsten Ton der Melodie mit dem dritten Finger in der dritten Lage gespielt hatte, brach er ab: „Ich könnte jetzt noch mit dem vierten Finger greifen. Aber sollten sie je eine Bratsche höher spielen hören, rufen Sie sofort die 112! Denn dann befindet sich der oder die MusikerIn in einer akuten Notlage!“

