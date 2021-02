Kostenpflichtiger Inhalt: Gloria und ihr Rudel : Neuer Vorfall - zwei Kamerunschafe in Dinslaken wohl von Wölfen gerissen

Dieser Schafsbock lag am Donnerstag tot auf der Weise an der Buschstraße. Ein zweites Tier wurde fast vollständig gefressen. Foto: Vornbrock / Gahlener Bürgerforum

Dinslaken Auf einer Weide an der Buschstraße sind erneut zwei Schafe mutmaßlich von Wölfen gerissen worden. Ein Zeuge gibt an, er habe eines der Raubtiere davonlaufen sehen, als er in den Morgenstunden aufs Gelände kam.