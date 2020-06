Forschungsprojekt mit Tieren aus Dinslaken : Käfer vom Rotbach in den Eselsbach

Doktorandin Arlena Dumeier legt hier „Umzugsmobile“ für die Wassertiere vorsichtig von einer Brücke aus in den Rotbach ein. Die aquatische Fauna soll möglichst wenig gestört werden. Foto: Thomas Korte (EGLV)

Dinslaken Eine Forschungsgruppe hat Lebewesen aus dem Rotbach in den Eselsbach bei Düsseldorf umgesiedelt. Jetzt soll sich zeigen, ob sich Gewässer auf diese Weise ökologisch aufwerten lassen.

Insekten und andere Bewohner des Dinslakener Rotbachs sollten dem Eselsbach in Düsseldorf neues tierisches Leben einhauchen. Ein Forschungsprojekt der Oldenburger Biologin Professor Ellen Kiel und ihrer Arbeitsgruppe „Gewässerökologie und Naturschutz“ widmet sich der Frage, ob das gelungen ist und auch in zukünftigen Projekten gelingen könnte.

Die Gewässerökologinnen und -ökologen der Universität Oldenburg knüpfen damit an ein Pilotprojekt an: Von 2015 bis 2018 entwickelten und erprobten sie in Kooperation mit regionalen Wasserverbänden und der Universität Duisburg-Essen „Umzugsmobile“ für Wassertiere aus Naturmaterialien wie Holz und Laub. Nach einer zweijährigen Ruhephase soll nun eine Erfolgskontrolle zeigen, ob sich im Zielgewässer spezifische Arten etablieren konnten.

Info Förderung kommt vom Land NRW Universität Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg ist eine junge Hochschule, sie wurde 1973 gegründet. Sie legt besonderen Wert auf interdisziplinäre Forschung und Lehre. Förderung Das nordrhein-westfälische Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) fördert das Projekt.

„Die ökologischen Defizite in vielen unserer Fließgewässer wiegen schwer“, betont Kiel. „Nur wenn Schnecken, Krebse, Insekten und andere Tiergruppen an der Gewässersohle typspezifische Artengemeinschaften und Populationsdichten bilden, besteht die Chance, aus ökologischer Sicht dauerhaft eine gute Gewässerqualität zu sichern.“

Bäche und Flüsse dienen dem Menschen seit Jahrhunderten in vielfacher Weise, sie liefern zum Beispiel Trinkwasser oder beseitigen Brauchwasser. Durch ausgeklügelte Drainagesysteme halfen sie außerdem, Wasser aufzunehmen und abzuführen. Dadurch gelang es dem Menschen vielerorts, nasse oder zeitweise überflutete Gebiete zu besiedeln und zu bewirtschaften.

Ein Test-Umzugsvehikel im Bach. Foto: Arlena Dumeier, Universität Oldenburg

Erst vor zwei Jahrzehnten habe sich nun mit der europäischen Wasserrahmenrichtlinie eine neue Sicht auf die Qualität von Bächen und Flüssen mit stärkerem Fokus auf ihre ökologischen Funktionen durchgesetzt, so Kiel. „Aber um den ökologischen Zustand eines Gewässers zu verbessern, reichen eine gute Wasserqualität und Gewässerstruktur allein nicht aus“, betont sie. Das spiegelten heute auch die gesetzlichen Vorgaben zur Bewertung von Fließgewässern wider. Als zentralen Indikator für das „ökologische Funktionieren“ und die Qualität von Wasserläufen ziehe die Wasserrahmenrichtlinie die jeweils spezifischen Tiergemeinschaften heran. „Denn ein Bach im Harz wird von anderen Tierarten besiedelt als die Hunte“, so Kiel. Und die Richtlinie gebe als Ziel vor, dass künftig alle natürlichen Gewässer einen guten ökologischen Zustand aufweisen.

„Allerdings kehrt die gewässertypspezifische Fauna, die in ‚kaputten‘ Bächen fehlt, nicht unbedingt von selbst dorthin zurück“, sagt Kiel. Der Grund seien oft Wehre und andere Bauwerke, die Wanderungen von Tieren unterbinden, aber auch ungewöhnlich hohe Wasserstände oder Engstellen mit hoher Strömung.

Auf der Suche nach dem optimalen „Umzugsmobil“, um Lebenwesen von einem Spendergewässer zu einem Zielgewässer zu bringen, orientierten sich die Forscherinnen und Forscher am Verhalten und den Präferenzen der Tiere. In Laub, Holz und anderen Materialien siedelt ein großer Teil der Gewässerfauna. Am Ende erwies sich eine Kombination aus in Netzen verpackten Erlenhölzern mit Buchen- und Erlenlaub als optimale „Behausung“ für bestimmte Arten etwa von Eintags-, Stein- und Köcherfliegen, aber auch für verschiedene Libellen- und Käferarten.

Insgesamt mehr als 600 dieser Substratnetze befestigte das Team im Laufe des Projekts an der Bachsohle des Rotbachs. Nach jeweils sechs Wochen siedelten die Forscherinnen die Umzugshilfen nebst der enthaltenen Gewässerfauna – also der an der Gewässersohle lebenden Tiere – in den artenarmen Eselsbach nahe Düsseldorf um.

Bereits jetzt, erläutert Kiel, überlegten Naturschutzbehörden und Wasserverbände in Nordrhein-Westfalen, wo und wie sich die „Umzugsmobile“ noch nutzen lassen könnten. „In anderen Gewässertypen müsste man die Methode allerdings anpassen: Ein Sandbach funktioniert anders als ein Kiesbach, ein Löss-Lehm-Bach oder einer im Kalk“, so die Gewässerökologin. „Die Arten sind andere, ihre Präferenzen auch.“

Nun wird das Team um Kiel zunächst die Fauna im Eselsbach unter die Lupe nehmen und überprüfen, ob die umgesiedelten Tierarten sich dort dauerhaft niedergelassen haben.

(RP)