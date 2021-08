An der Thyssenstraße in Dinslaken : Verhinderte Kabeldiebe kappen Starkstromleitung mit Axt

An der Thyssenstraße in Dinslaken

Die Polizei sucht nach Kabeldieben, die an der Thyssenstraße einen Stromausfall verursacht haben.

Dinslaken Mit brachialer Gewalt haben Diebe versucht, an der Thyssenstraße ein Kupferkabel zu stehlen. Dabei brachten sie sich in Lebensgefahr.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Mitarbeiter der Stadtwerke am Mittwoch gegen 15 Uhr nach einem Stromausfall entdeckt, dass sich jemand in einem zwei Meter tiefen Schacht an einer 1000-Volt-Starkstromleitung zu schaffen gemacht hatten.