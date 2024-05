Zwei Täter flüchtig Kabeldiebe auf dem Gelände des stillgelegten Kraftwerks in Möllen

Der Wachdienst des stillgelegten Steinkohlekraftwerks an der Frankfurter Straße in Möllen meldete der Polizei am Donnerstagvormittag, gegen 10.40 Uhr, dass sich drei verdächtige Personen auf dem Gelände aufhalten würden, die versuchten, Kupferkabel zu stehlen. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die drei dunkel gekleideten Personen durch eine Kleingärten in Richtung Am Biesen / Rahmstraße. Gegen 11 Uhr entdeckte eine Streifenbesatzung die drei Personen auf der Straße Auf der Horst. Sie hielten sich an einem Auto auf, mit dem sie mutmaßlich flüchten wollten. Den Beamten gelang es, einen der Verdächtigen vorläufig festzunehmen. Zwei Personen flüchteten in Richtung Rahmstraße. In dem Auto befand sich diverses Aufbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut, so die Polizei. Das Auto stellten die Beamten sicher. Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern läuft.