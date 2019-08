Viele gemeinsame Wanderungen : Junge „Zugvögel“ lernen die Welt kennen

Die „Zugvögel“ hielten sich dieses Jahr in Schweden auf und erwanderten das Land mit ihren Rucksäcken. Foto: Sascha Wagner

Der Orden der Geusen hat seinen Sitz in Dinslaken und betreibt dort sein Vereinsheim. Die Mitglieder des Jugendbundes unternehmen Freizeitaktivitäten, Fahrten, Wanderungen, Ausflüge und setzen einige Projekte um.

Es gibt sie noch: die Jugendgruppen, deren Mitglieder sich als „Zugvögel“ aufmachen, die Welt zu entdecken. In Dinslaken hat der Orden der Geusen seinen Sitz, dem neben der Lohberger Gruppe weitere in Duisburg, Essen, Velbert und Ratingen angehören. Er ist Teil des Vereins „Zugvogel Deutscher Fahrtenbund“. Ordensführer ist der Dinslakener Sascha Wagner, der sich in der Partei Die Linke engagiert, aber die parteipolitische und auch religiöse Unabhängigkeit der Zugvögel betont. „Wir verstehen uns als ein Lebensbund. Bei den Zugvögeln kann man die Welt, andere Menschen und andere Lebenskreise kennenlernen“, sagte Wagner.

Bei den „Zugvögeln“ können Jungen ab acht, neun Jahren mitmachen. Mädchengruppen gibt es dort nicht. Es sei zwar versucht worden, sie zu etablieren, doch sei dies daran gescheitert, dass es nicht gelungen sei, dauerhaft Gruppenleiterinnen zu binden. Also werden Mädchen, die sich für die Zugvögel interessieren, an befreundete Schwesterorganisationen vermittelt, wie Sascha Wagner erläuterte.

Info Tag der offenen Tür im Vereinsheim in Lohberg Sommerfest Der Jugendbund „Zugvogel“, dessen Vereinsheim an der Dorotheenstraße beheimatet ist, veranstaltet am Samstag, 24. August, Beginn 12 Uhr, sein Sommerfest verbunden mit einem Tag der offenen Tür. Viele Angebote Auf die Besucher warten viele Angebote, wie Hüpfburg, Grillstand und Lagerfeuer. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich über die Gruppe zu informieren und mit den Gruppenleitern zu sprechen.

Das Gemeinschaftserlebnis wird bei den „Zugvögeln“ groß geschrieben. Sie unternehmen beispielsweise Freizeitfahrten, Wanderungen sowie Ausflüge. Auch kleinere Expeditionen sowie Zeltlager und Spieleabende werden veranstaltet. Regelmäßig finden Gruppentreffen im Vereinsheim statt, das an der Dorotheenstraße 114 in Lohberg liegt. Für die „Zugvögel“ ist dieser Treffpunkt ein Ort, an dem man gemeinsam spielt, singt, musiziert und Abenteuer erlebt. Die Jugendgruppen engagieren sich auch für den Naturschutz und arbeiten auf diesem Gebiet an eigenen Projekten, so unterhalten sie auf ihrem Gelände eine Totholzhecke, wie Wagner weiter berichtete. Durch die gemeinsamen Interessen und Aktivitäten bildeten sich Freundschaften, die oft ein Leben lang hielten, so Wagner weiter.

Die „Zugvögel“, deren Mitglieder sich zur Gewaltlosigkeit bekennen, stehen nach den Worten von Wagner in der Tradition der Deutschen Jugendbewegung. Im Mittelpunkt stehe der Freundschaftsgedanke, auch setze man setzt sich für Völkerverständigung und kulturellen Austausch ein. Bei Freizeiten im Ausland lernten die „Zugvögel“ Land und Leute kennen. Auf der jüngsten Schweden-Fahrt hatten die Teilnehmer drei Wochen lang die Möglichkeit, die schwedischen Seen mit dem Kanu zu erkunden und wanderten mit dem Rucksack durch die naturbelassene Landschaft des Dalslandes bis hin zum Vätternsee.