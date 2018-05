Dinslaken: Junge Union sagt beim Bürgerentscheid "Nein"

Dinslaken Christdemokratische Nachwuchspolitiker diskutierten mit Baudezernent Thomas Palotz.

Palotz stellte den Nachwuchspolitikern das Leitbild der neuen Dinslakener Innenstadt anhand des modernen Neutorplatzes und der Bahnstraße vor. Die brennendste Frage unter den Jugendlichen war die nach den baulichen Defiziten, die eine Sanierung erforderlich machen. Dazu zählen laut Palotz zum Beispiel die engen Busbahnsteige, durch den Busverkehr entstehenden Rückstaus, Gefahrensituationen durch Schienen oder Fahrbahn querende Pendler, die vor allem früh morgens sehr gefährdet sind und die hohen Bordsteine an den Bushaltestellen, die für ältere und körperlich beeinträchtigte Menschen schwer zu bewältigen sind. Das Ziel der Planung bestehe somit in einer Entzerrung des Verkehrs, der Erreichbarkeit des Bahnhofsgebäudes von der rechten und linken Seite mit dem Pkw und eine behindertengerechte und barrierefreie Gestaltung der Fläche.

"Die Planung ist im Detail noch nicht beendet und der Bürgerentscheid ist verfrüht, da noch Ideen der Bürgerinnen und Bürger aufgenommen werden können", so JU-Pressesprecher Marc Bootmann. Fabian Schneider, Vorsitzender der Jungen Union Dinslaken, betont: "Insbesondere Schüler und Studenten leiden momentan unter den schlechten Bedingungen rund um den Bahnhofsvorplatz. Zu den Stoßzeiten sind die schmalen Wartebereiche an den Bus- und Straßenbahnhaltestellen so überfüllt, dass Kinder auf der Straße warten müssen, die von Autos stark befahren wird. Des Weiteren sind die Kapazitäten der Fahrradabstellanlage viel zu gering. Ein Fahrradparkhaus oder eine moderne Fahrradabstellanlage mit guter Beleuchtung wird dringend benötigt. Wir wollen diesen Zustand nicht mehr länger ertragen und sagen als Junge Union ganz klar Nein beim Bürgerentscheid." Im Entscheid wird danach gefragt, ob Verkehrsführung und Parksituation so bleiben sollen, wie sie sind.