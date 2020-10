Projekt mit Fördermitteln zur Entwicklung der Ortskerne : Junge Leute malen ihren Skatepark bunt an

Junge Leute malen ihren Skatepark bunt an

Kunst aus der Sprühdose am Skatepark in Hünxe. Foto: Jasper Benning

Hünxe Unter der Leitung eines Graffitikünstlers haben junge Leute Farbe auf die Skateanlage in Hünxe gebracht. Für das Projekt gab es Mittel der öffentlichen Hand, und es gab viele Spender.

Jugendliche haben damit angefangen, den Skatepark in Hünxe zu verschönern. Zur Seite stand ihnen der Künstler Marten Dalimot, ein diplomierter Kommunikationskünstler mit Firmensitz in Duisburg. 15 Kinder und Jugendliche nahmen teil und ließen Kunst aus der Dose für sich sprechen.

An vier Wochenenden verbrachten die Jugendlichen kreative Zeit dort, zeichneten ihre bunten Ideen auf Papier und letztendlich an die Fläche am Skatepark. „Ein Prozess, welcher viel Hingabe, Geduld und Muße benötigte. Das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen“, findet Annelie Giersch.