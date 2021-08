Online-Veranstaltung am Dienstagabend : Wem die Stimme geben? – Jugendparlament Dinslaken befragt Bundestagskandidaten

Dinslaken Am Dienstagabend wollen junge Leute aus Dinslaken den Direktkandidatinnen und -kandidaten für die Bundestagswahl auf den Zahn fühlen. Wer mag, kann vorab selbst Fragen einreichen oder sich während der Diskussion einmischen.

Das Kinder- und Jugendparlament Dinslaken (Kijupa) veranstaltet am Dienstag, 24. August, eine Online-Podiumsdiskussion mit den Direktkandidatinnen und -kandidaten zur Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Oberhausen-Wesel III. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr und wird über den Youtube-Kanal des Kinder- und Jugendparlamentes übertragen. Sie ist frei zugänglich für alle Interessierten. Der Name des Kanals lautet „KiJuPa Dinslaken“.

Wer nicht live schreiben kann, kann seine Fragen im Vorfeld an das Kijupa senden. Das kann per E-Mail an kontakt@kijupa-dinslaken.de oder über die sozialen Medien geschehen.

Das Kinder- und Jugendparlament ist ein parteiunabhängiges Beteiligungsgremium der Stadt Dinslaken für junge Menschen. Mitmachen können alle jungen Leute ab der fünften Klasse bis zum 21. Lebensjahr, die in Dinslaken wohnen, in der Stadt zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen. Informationen zur kostenlosen Mitgliedschaft gibt es beim städtischen Jugendpfleger, Simon Bleckmann, telefonisch unter 02064 66456 oder per E-Mail an simon.bleckmann@dinslaken.de