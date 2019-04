Umweltaktion : 40 blaue Säcke an Müll eingesammelt

Nils, Maurice und Jan-Luca (von links) sammeln unter Aufsicht von Christian Horseling im Bereich der Steag den Müll ein. Foto: Kempken

Voerde In den Osterferien trugen Schüler im Auftrag der Steag wieder jede Menge Abfall im Bereich zwischen Voerde und Walsum zusammen. Alle Beteiligten zeigten sich schockiert darüber, was in der Natur so alles entsorgt wird.

Gartenabfälle, Hausmüll, Bauschutt, Sperrgut, Farben, Lacke, Autoreifen, Fensterrahmen, Einweggrills, Europaletten, Fässer, Konservendosen, Kuscheltiere, Tennisbälle, Schwemmgut, unzählige Glas- und Plastikflaschen: Was Maurice Drüge, Nils Ubrig und Jan-Luca Brands – alle drei sind 17- oder 18-jährige Schüler am Gymnasium Rheinkamp in Moers – an acht Tagen in den Osterferien im gesamten Bereich des Steag-Geländes zwischen Voerde und Walsum eingesammelt haben, „passt in etwa 40 blaue Säcke, wenn überhaupt“, sagt Christian Horseling, Grünflächenabteilung der Steag, der die Aktion beaufsichtigt. Gestern war der letzte Tag für dieses Frühjahr.

Seit über 25 Jahren sammeln interessierte und engagierte Schüler aus der Region in den Osterferien tonnenweise Müll auf Wegen, in Wäldern, Böschungen und am Rheinufer zwischen dem „Strandhaus Ahr“ in Götterswicker­hamm, dem Stapp in Eppinghoven und dem Kraftwerk in Walsum – alles im Auftrag der Steag. „Es handelt sich um Kinder und Freunde von Steag-Mitarbeitern, die sich an der Aktion beteiligen. Die schmeißen danach nichts mehr weg“, erklärt Carsten Rogasik, Leitung Gebäudemanagement Steag-Kraftwerks-Grundstücksgesellschaft. Er betreut die Liegenschaften außer­halb des stillgelegten Kraftwerks. Auch Steag-Pressesprecher Florian Adamek spricht von einem „Stück Umwelterziehung“. Beide sind an diesem Morgen bei der Begehung des Bereiches mit dabei und ebenso fassungslos, was so alles in der Natur entsorgt wird. „Die Hemmschwelle der Leute wird leider immer geringer“, klagen sie.

Info Steag und ihre Tochtergesellschaften Energie als Geschäft Seit über 80 Jahren sind die Steag und ihre Tochtergesellschaften auf dem Gebiet der Energieerzeugung tätig. Der Konzern plant, entwickelt, baut, betreibt und vermarktet Kraftwerke sowie deren Nebenprodukte. Der Steag gehört beispielsweise das stillgelegte Kohlekraftwerk in Möllen.

In der Zwischenzeit rollt Christian Horseling, der auf „Haus Wohnung“ lebt, mit seinem Traktor samt Schaufel und Müllkorb an, um die bereits um 10 Uhr „gut gefüllten“ fünf blauen Säcke der drei jungen Ferienjobber aufzuladen. Seit 7 Uhr sind Maurice, Nils und Jan-Luca bereits im Einsatz, der bis 13.30 Uhr dauert. In den vier Tagen vor und nach Ostern wurde es manchmal auch 15.30 Uhr. „Bis auf einen Tag hatten wir Glück mit dem Wetter, viel Sonne und die sichtbare Bräune ist ein schöner Nebeneffekt“, sagt Maurice, der zum zweiten Mal dabei ist und seine beiden Freunde für dieses Jahr zum Mitmachen „anstiften“ konnte.

Die Ausrüstung der Jugendlichen mit Schuhen, Handschuhen und Greifzangen stellt die Steag, als Stundenlohn gibt es zehn Euro. In sieben Mulden mit je 20 Kubikmetern Fassungsvermögen auf dem Steag-Gelände am Stapp werden die rund 40 Müllsäcke samt Schwemmgut aus dem Rhein gebracht, die Container zur Müllentsorgung und für den Abtransport kommen von der Stadt Duisburg. Carsten Rogasik, der von etwa „150 aufgefundenen Autoreifen“ im Steag-Bereich allein im ersten Quartal 2019 spricht, freut sich über das Interesse und das Engagement der drei jungen Männer an der Müll-Sammel-Aktion.

Und für Maurice, Nils und Jan-Luca steht bereits fest: „Wir machen auch nächstes Jahr wieder mit.“

(P.N.)